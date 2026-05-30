Ankara'da çakallardan kurtarılan yavru ceylan, doğaya salındı

Ankara'nın Beypazarı ilçesi kırsalında faaliyet gösteren bir maden sahasında çalışan işçiler, çalışma sırasında doğada nadir rastlanan bir kurtarma operasyonuna imza attı. Çakalların saldırısına uğrayan yavru ceylanı fark eden işçiler, hızlı müdahaleyle hayvanı kurtararak koruma altına aldı.

MADEN SAHASINDA HAYAT KURTARAN MÜDAHALE

Maden sahasında yürütülen arazi çalışmaları sırasında çalışanlar, bölgede bir grup çakalın yavru bir ceylanı hedef aldığını fark etti.

Duruma müdahale eden işçiler, ceylanı çakalların arasından kurtararak güvenli bir alana taşıdı. İlk kontrollerin ardından yavru ceylanın genel sağlık durumunun iyi olduğu değerlendirildi.

BAKIM SÜRECİ SONRASI DOĞAYA DÖNÜŞ

Koruma altına alınan yavru ceylan, bir süre gözetim altında tutulduktan sonra doğal yaşamına geri bırakıldı. Uzmanların değerlendirmesi sonucunda kendi başına yaşamını sürdürebilecek durumda olduğu belirlenen ceylan, Beypazarı’na bağlı Sekli Mahallesi kırsalında doğaya salındı.

ÖZGÜRLÜĞE İLK ADIMLARINI ATT

Doğaya bırakıldığı anlarda bir süre çevresini dikkatle inceleyen yavru ceylanın, ardından hızla bölgeden uzaklaşarak gözden kaybolduğu görüldü. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

VATANDAŞLARDAN DUYGUSAL TAKİP

Doğaya dönüş anlarını izleyen vatandaşlar, yavru ceylanın özgürlüğüne kavuştuğu anları ilgiyle takip etti. Görüntüler, hem doğa sevgisi hem de yaban hayatının korunması açısından dikkat çekti.

Yetkililer ise yaban hayatına yönelik bu tür müdahalelerin, doğru şekilde yapıldığında ekosistemin korunmasına katkı sağladığını belirtti.