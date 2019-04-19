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Ankara'da engel tanımayan muhtar, 4'üncü kez seçildi

Ankara'nın Altındağ ilçesi Gültepe Mahallesi'nde yürüme engelli İbrahim Çağlar (54), 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 4'üncü kez muhtar seçildi.

DHA | 19.04.2019 - 13:26..
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Gümüşhane'den yıllar önce ailesiyle birlikte Ankara'ya gelen İbrahim Çağlar, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimi'nde 4'üncü kez muhtar oldu.

15 yıldır mahallenin sorunları ile ilgilenen Çağlar, engelline rağmen yaptığı çalışmaları ile takdir topluyor. İbrahim Çağlar, 1983 yılında Ankara'ya geldiğini, mahallenin o zamanlar gecekondudan oluştuğunu söyledi. 2004 yılında muhtar seçildikten sonra güzel işlere imza attığını söyleyen Çağlar, bu sayede daha çok tanındığını ifade etti.

'EN BÜYÜK DESTEKÇİM EŞİM'

İbrahim Çağlar, seçim sürecinde en büyük destekçisinin eşi Sevim Çağlar olduğunu söyleyerek, "Eşim sürekli benimle. Birlikte evden çıkıp muhtarlığı açıyoruz. Kahvaltımızı burada birlikte yapıyoruz, çayımızı içiyoruz. Sonra hanım eve gidiyor, ben de burada kalıyorum. Dışarıda işim olduğu zaman hanım veya kızım burayla ilgileniyor. Burası hiç boş kalmıyor. Zaten insanlar da bizi o yüzden seçiyor, 'gittiğimiz zaman yerinde bulduk mu muhtar o dur' diyorlar" dedi. Çağlar, amacının seçim süresince vadettiği projeleri yerine getirmek olduğunu söyledi.

'TÜM GECEKONDULARI YIKTIRDIK'

Çağlar, mahalleye geçmiş dönemde insanların korkarak geldiğini söyleyerek, şunları söyledi;
"Kimse arabasını park edip bir yere gidemiyordu. Ama kentsel dönüşüm geldi ve artık bu sorunlar kalktı. Dönüşümden sonra baya bir göç oldu. Nüfus 6 bindi, şimdi 15 bin seçmenimiz var. Şu an yıkılan, yeniden yapılan yerler tamamlandıktan sonra 20- 25 bin seçmenimiz olur herhalde. Gültepe Mahallesi'nin hepsi kentsel dönüşümden faydalandı. Şimdi yeni katılan mahallerimize de inşallah yaptırmaya çalışacağız."
Sevim Aktaş da eşi 4 dönemdir muhtar seçildiği için çok mutluğu olduğunu belirtti.


Ankara'da engel tanımayan muhtar, 4'üncü kez seçildi

Ankara'da engel tanımayan muhtar, 4'üncü kez seçildi

Ankara'da engel tanımayan muhtar, 4'üncü kez seçildi

Ankara'da engel tanımayan muhtar, 4'üncü kez seçildi

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