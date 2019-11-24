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Ankara'da F-16'larla test uçuşu gerçekleştirilecek

Ankara Valiliği, Pazartesi ve Salı günü Hava Savunma Sistemi Projesi Uçuşlu Test kapsamında Ankara semalarında F-16'ların test uçuşu yapacağını duyurdu.

İHA | 24.11.2019 - 22:41..
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Ankara Valililiği'nden, Ankara semalarında F-16 savaş uçaklarıyla test uçuşu gerçekleştirileceğine dair açıklama geldi.

UÇUŞLAR PAZARTESİ VE SALI YAPILACAK

Valilik tarafından yapılan yazılı açıklamada, “Savunma Sanayi Başkanlığı koordinesinde yürütülen bazı projeler kapsamında 25 Kasım 2019 Pazartesi ve 26 Kasım 2019 Salı günü Ankara semalarında, Valiliğimizin bilgisi dahilinde Hava Kuvvetlerimize ait F-16 uçakları ve diğer hava araçları tarafından alçak ve yüksek irtifada test uçuşları yapılacaktır. Herhangi bir tedirginliğe yol açmaması bakımından kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.

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