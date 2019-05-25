Ankara'da gökyüzünü şimşekler aydınlattı

Başkent Ankara'da gece saatlerinde başlayan gök gürültüsü ve şimşek, sahura kadar etkisini artırdı. Özellikle sahura doğru yoğunlaşan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

İstanbul'da dün yaşanan gök gürültülü ve şimşekli sağanak yağışın ardından bu sefer de Ankara'da şimşekli bir hava vardı. Art arda çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin uyarı yayınlandı. Saat 02:00'da başlayan şimşek ve gök gürültüsünün saat 06:00'a kadar etkisini göstereceği belirtilirken, ani sel ve su baskınlarına karşı da uyarı geldi.

Meteoroloji'nin yayınladığı uyarı şu şekilde