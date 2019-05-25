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Ankara'da gökyüzünü şimşekler aydınlattı

İstanbul'da dün yaşanan şimşekli gecenin ardından bugün de Ankara'da benzer hava olayı yaşandı. Gökyüzünde şimşeklerin dansı görsel şölen oluşturdu.

AA | 25.05.2019 - 04:04..
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Başkent Ankara'da gece saatlerinde başlayan gök gürültüsü ve şimşek, sahura kadar etkisini artırdı. Özellikle sahura doğru yoğunlaşan şimşekler geceyi gündüze çevirdi.

ŞİMŞEKLER GÖKYÜZÜNÜ AYDINLATTI

İstanbul'da dün yaşanan gök gürültülü ve şimşekli sağanak yağışın ardından bu sefer de Ankara'da şimşekli bir hava vardı. Art arda çakan şimşekler gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.

Ankara'da gökyüzünü şimşekler aydınlattı

METEOROLOJİ'DEN UYARI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden konuya ilişkin uyarı yayınlandı. Saat 02:00'da başlayan şimşek ve gök gürültüsünün saat 06:00'a kadar etkisini göstereceği belirtilirken, ani sel ve su baskınlarına karşı da uyarı geldi.

Ankara'da gökyüzünü şimşekler aydınlattı

Meteoroloji'nin yayınladığı uyarı şu şekilde

"Uydu ve radardan alınan son verilere göre; Ankara'da 02:40-06:00 TSİ arasında kuvvetli gök gürültülü sağanak yağış ve yerel dolu yağışı bekleniyor. Meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve dolu yağışına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

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