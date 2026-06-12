Ankara'da husumetli şahısların kavgası kamerada
Çubuk ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde araç içerisindeki kişiler, yolda gördükleri husumetlilerinin önünü kesti.
Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.
4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)