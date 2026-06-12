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Ankara'da husumetli şahısların kavgası kamerada

Çubuk ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında çıkan kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İHA İHA
Ankara'da husumetli şahısların kavgası kamerada
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Ankara'nın Çubuk ilçesinde araç içerisindeki kişiler, yolda gördükleri husumetlilerinin önünü kesti.

Taraflar arasında çıkan tartışma, kısa sürede tekmeli yumruklu kavgaya dönüştü.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çubuk İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışma sonucu olaya karıştığı tespit edilen 4 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Kavga anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)