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Ankara'da husumetlilerin karşılaşması kanlı bitti

Çubuk ilçesinde, husumetli olan iki kişi arasında çıkan silahlı kavgada, Hüseyin B. göğsünden vurularak yaralandı.

DHA | 22.12.2019 - 20:08..
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Ankara'nın Çubuk ilçesi Sanayi Sitesi Stat Caddesi'nde, Hüseyin Y. ile husumetli olduğu Hüseyin B., cadde üzerinde karşılaşınca tartışma çıktı.

1'İ YARALANDI DİĞERİ KAÇTI

Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine ikili birbirlerine, pompalı tüfek ve tabancayla ateş açtı. Mermilerin göğsüne isabet ettiği Hüseyin B. kanlar içinde yere yığılırken, Hüseyin Y. ise kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan Hüseyin B., Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis ekiplerince kaçan Hüseyin Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı

Husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca silahlı kavga çıktı: 1 yaralı -1

Husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca silahlı kavga çıktı: 1 yaralı -2

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