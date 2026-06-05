Ankara'da işçi servisi yandı
Polatlı'da seyir sırasında alev alan minibüs, kullanılamaz hale geldi. Minibüsün yandığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.
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Ankara Polatlı'da yangın.
Polatlı ilçesi ile Malıköy Organize Sanayi Bölgesi hattında çalışan, içinde 12 işçinin bulunduğu minibüs, Sincan Temelli mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.
Yangını fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek işçileri tahliye etti.
ALEVLER ARACI SARDI
Kısa sürede büyüyen alevler, minibüsü tamamen sardı.
Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)