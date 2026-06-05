Ankara'da işçi servisi yandı

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Ankara Polatlı'da yangın.

Polatlı ilçesi ile Malıköy Organize Sanayi Bölgesi hattında çalışan, içinde 12 işçinin bulunduğu minibüs, Sincan Temelli mevkiinde bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Yangını fark eden şoför, aracı yol kenarına çekerek işçileri tahliye etti.

ALEVLER ARACI SARDI

Kısa sürede büyüyen alevler, minibüsü tamamen sardı.

Yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü. Minibüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.