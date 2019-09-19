taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.6919
Euro
6.2912
Altın
1497.06
Borsa
101930.07
Gram Altın
273.816
Bitcoin
56171.01

Ankara'da kamyonet bariyerlerden uçtu: 2 yaralı

Virajı alamayarak köprülü kavşaktan tünele uçan kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

İHA | 19.09.2019 - 08:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Whatsapp ile paylaş

Ankara’nın Keçiören ilçesinde Kazım Karabekir Caddesi’ni Turgut Özal Bulvarı’na bağlayan köprülü kavşakta, Fatih Daşkıran idaresindeki cam taşımak için kullanılan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak demir bariyerlere çarptı.

TÜNEL GİRİŞİNE UÇTU

Bariyerleri aşan kamyonet, yaklaşık 4 metre yükseklikten tünel girişine uçtu.

Ankara'da kamyonet bariyerlerden uçtu: 2 yaralı

2 YARALI

Kazanın etkisiyle yan yatan kamyonetin sürücüsü Daşkıran ile yanında bulunan yolcu Mustafa Anıl Özata kazada yaralandı.

Ankara'da kamyonet bariyerlerden uçtu: 2 yaralı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları ambulans ile hastaneye sevk etti. Araç trafiğine kapanan tünel girişi, kamyonetin çekici marifetiyle kaza mahallinden kaldırılmasının ardından normale döndü.

Ankara'da kamyonet bariyerlerden uçtu: 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bulgaristan'dan AB'ye Volkswagen çağrısı: Türkiye olmaz

Bulgaristan'dan AB'ye Volkswagen çağrısı: Türkiye olmaz

115
Şişli'de servislerin park sorunu trafiğe neden oluyor

Şişli'de servislerin park sorunu trafiğe neden oluyor

50
ABD'den İran'a petrol tehditi

ABD'den İran'a petrol tehditi

45
Bağcılar'da 108 göçmen yakalandı

Bağcılar'da 108 göçmen yakalandı

37
Tartıştığı eşi ve oğluna ateş açtı

Tartıştığı eşi ve oğluna ateş açtı

17
Rumlardan Doğu Akdeniz'de yeni adım

Rumlardan Doğu Akdeniz'de yeni adım

21
İzmir'de 19 kaçak yakalandı

İzmir'de 19 kaçak yakalandı

10
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir