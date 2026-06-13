Ankara'da kavga ettiği kişilere silahla saldırmaya çalıştı
Etimesgut ilçesinde kavga ettiği kişilere silah ve sopayla saldırdığı iddia edilen kişinin o anları cep telefonu kamerasına anbean ansıdı.
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Ankara'nın Etimesgut ilçesi Süvari Mahallesi'nde korku dolu anlar kaydedildi.
Elinde sopa oan bir kişinin, kavga ettiği gruba silahla saldırmaya çalıştığı iddia edildi.
O ANLAR KAMERADA
Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde ise saldırganın silahlı olduğunun söylendiği ve kavgaya karışan grubun bağırarak yardım istediği görüldü.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)