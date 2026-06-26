Ankara’da NATO Zirvesi için trafik düzenlemeleri duyuruldu

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Ankara Valiliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde başkentte gerçekleştirilecek 36'ncı NATO Zirvesi kapsamında uygulanacak ulaşım ve trafik tedbirlerini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, zirve süresince güvenlik ve trafik akışının sağlıklı şekilde yürütülmesi için gerekli planlamaların tamamlandığı belirtilirken, vatandaşların günlük yaşamının mümkün olduğunca etkilenmemesi için önlemler alındığı ifade edildi.

YAYALARA YÖNELİK BİR KISITLAMA YOK

Açıklamaya göre, Ankara genelinde yayalara yönelik herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak.

Araç trafiğine tamamen kapatılacak güzergahlarda ise kontrollü yaya geçişlerine izin verilecek.

ANKARAY KULLANANLARIN DİKKATİNE

Toplu taşımada otobüs ve minibüs hatlarında, trafiğe kapatılan yollar dışında ek bir kısıtlama öngörülmezken, Ankaray ve metro seferlerinin normal şekilde devam edeceği bildirildi.

Ancak zirve boyunca Bahçelievler Ankaray durağı ile Söğütözü Metro durağında yolcu iniş ve binişleri yapılamayacak.

Valilik ayrıca iş yerlerine yönelik herhangi bir kısıtlama planlanmadığını duyurdu.

Yetkililer, araç kullanacak vatandaşların Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı trafik bilgilendirme haritası üzerinden güncel yol durumu ve alternatif güzergahları takip etmelerini tavsiye etti.

Zirve süresince resmi açıklamaların dikkatle izlenmesi ve alınan güvenlik tedbirlerine uyulması çağrısında bulunuldu.