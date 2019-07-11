Ankara’da otomobil 300 metreden vadiye düştü

Bir otomobilin kontrolsüz şekilde ‘U’ dönüşü yapmaya çalıştığı sırada arkasından gelen motosiklet çarptı. Motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

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T.C vatandaşlığına geçişte 2019 rakamları

İlk 6 ayda, vatandaşlık için başvuru yapanlar, kişi başı ortalama 1 milyon dolar yatırım yaptı.