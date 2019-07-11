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Ankara’da otomobil 300 metreden vadiye düştü

Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, yaklaşık 300 metre yükseklikten İmrahor Vadisi’ne düştü. Araç sürücüsü hayatını kaybetti.

DHA | 11.07.2019 - 22:57..
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Ankara'da akşam saatlerinde Çankaya ilçesi Oran Mahallesi Oran-Eymir yolu üzerinde kaza meydana geldi.

Miraç M. yönetimindeki otomobil, Eymir Gölü’nden şehir merkezi yönünde ilerlediği sırada henüz belirlenemeyen nedenle sürücünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki tel örgülere çarptı. Otomobil, tel örgülerin devrilmesi sonucu yaklaşık 300 metre yükseklikteki yamaçtan İmrahor Vadisi’ne sürüklendi. Taklalar atarak vadi tabanına düşen otomobilin sürücüsü Miraç M., araç içinde sıkıştı.

EKİPLER HALATLARLA VADİYE İNDİ

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, 300 metrelik dik yamaçtan otomobilin yanına inmekte güçlük çekti.

Sarkıtılan halatlarla vadiye inen sağlık ve itfaiye ekipleri, sürücü Miraç M.’nin kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Otomobilde başka kişilerin de olması ihtimali üzerine çevrede arama yapıldı. Miraç M.’nin cansız bedeni belediyeye ait cenaze aracıyla morga kaldırılırken, otomobil vinç yardımıyla vadiden çıkarıldı.

Ankara’da otomobil 300 metreden vadiye düştü

Ankara’da otomobil 300 metreden vadiye düştü

Ankara’da otomobil 300 metreden vadiye düştü

Ankara’da otomobil 300 metreden vadiye düştü

Ankara’da otomobil 300 metreden vadiye düştü

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