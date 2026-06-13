Ankara'da sağanak sonrası yol çöktü

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Ankara bir kez daha sağanak etkisi altında..

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısı sonrası gün boyunca etkisini gösteren şiddetli sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

Birçok bölgede su taşkını ve sel yaşanırken, trafikteki araçlar ve yayalar ilerlemekte güçlük çekti.

YOL ÇÖKTÜ

Sağanak nedeniyle, Demetevler Mahallesi Şehit Cem Ersever Caddesi'nde yolun bir kısmında çökme meydana geldi. Çökmenin ardından yol trafiğe kapatıldı, araç kuyrukları oluştu.

SU DOLAN ALT GEÇİTLERDE ARAÇLAR MAHSUR KALDI

Yenimahalle ilçesinde su basan alt geçitlerde bir kamyonet mahsur kalırken sudan geçen ambulans ise arızalandı.

Belediye ekiplerinin tahliye çalışmalarıyla alt geçitler ulaşıma açıldı.

Yağmurun etkisini artırdığı anlar ise güvenlik kamerasınca kaydedildi.