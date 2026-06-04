Ankara'da sahte diş doktoruna operasyon

Vatandaşların can sağlığını tehlikeye atan, kendilerini doktor olarak tanıtan şahıslara yönelik operasyonlar devam ediyor.

Bu kapsamda Ankara’da başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİ TESPİT EDİLDİ

Kahramankazan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Kahramankazan İlçe Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından, yetkisi olmadığı halde diş çekimi ve bakımı yaptığı belirlenen şüpheli tespit edildi.

Şüpheli, ekipler tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

3 MİLYON LİRALIK MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

Şahsın adreslerinde yapılan aramalarda bulunan tıbbi ilaç ve ekipmanlara el konuldu.

Ele geçirilen malzemelerin yaklaşık 3 milyon lira değerinde olduğu belirtildi.