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Ankara'da sürücüye engellemeye çalışan yaya ağır yaralandı

Drift yapan maganda, otomobilinin kaputuna tutunarak kendisini engellemek isteyen yayanın ağır yaralanmasına neden oldu.

AA | 13.08.2019 - 18:58..
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Kurban Bayramı'nın ilk günü Ankara'nın Altındağ ilçesinde caddede otomobiliyle drift yapan sürücü Yasin K, çevredekilerin uyarılarına aldırış etmedi.

Drifte devam eden sürücüyü durdurmak için otomobilin önüne geçen Harun Ayyıldız, hız kesmeden üzerine gelen aracın sileceklerine tutundu.

SAVRULUP BAŞINI ASFALTA ÇARPTI

Sürücü, Ayyıldız'ın otomobilinin kaputu üzerinde olmasına rağmen hızla ilerlemeye devam etti. Dakikalarca hızla yol olan sürücünün ani fren yapması sonucu Ayyıldız, otomobilin üzerinden savrularak başını asfalta çarptı.

Drift yapmasını engellemeye çalışan yayayı ağır yaraladı

KAFASINDA KIRIK VE AKCİĞERİNDE YIRTIK OLUŞTU

Cadde ortasında hareketsiz kalan Ayyıldız, çevredekiler tarafından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesine kaldırıldı. Kafasında kırık ve akciğerinde yırtık oluşan Ayyıldız'ın beyin kanaması geçirdiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

MAGANDA CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olay yerinden kaçan sürücü Yasin K, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede yakalandı. Yasin K, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Ankara'da sürücüye engellemeye çalışan yaya ağır yaralandı

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