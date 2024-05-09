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Bu tohumu saksının içine değil, dışına ekin! Öyle bir filizleniyor ki...

Bu tohumu saksının içine değil, dışına ekin! Öyle bir filizleniyor ki... Bitki yetiştirme ile ilgilenenlerin son günlerdeki uğraşı "chia tohumu" oldu. Suda bekletilen chiaları çömlek bir saksının dışına bulayın, filizlerini toplamaktan yorulacaksınız.