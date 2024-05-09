Bu tohumu saksının içine değil, dışına ekin! Öyle bir filizleniyor ki...

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Saksıda bitki yetiştirme ile uğraşmayı sevenler, ciddi bir zaman ayırıyor.
Kimine terapi gibi gelen bu işler, emeklerin sonucunu da veriyor.
Ekilen çiçekler ve tohumlar filizlendiğinde, insan gerçekten mutlu oluyor.
Son günlerde ise sosyal medyada viral olan bir akım dikkatleri çekti.
Chia filizlendirme
Birçok kullanıcı, mikro yeşillik elde etmek için chia tohumu filizlendiriyor.
Chia tohumu filizlendirmek için 1 gece önceden 1 su bardağında bekletin. Çömlek bir saksınız var ise dış kısmına çimento gibi bulayın.
Saksının içini ara ara nemlendirin. Birkaç gün içinde chia filizlerinin yeşerdiğini göreceksiniz. Bu mikro yeşillikleri yemeklerinizi süslemede kullanabilirsiniz.