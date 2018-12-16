Ankara'da YHT kazasının olduğu hat kullanıma açıldı

1 Hollanda'da sarı yeleklilerden protesto gösterisi Hollanda'da çeşitli kentlerde toplanan göstericiler, hükümetin emeklilik yaşı, sağlık ve eğitimdeki pahalılık ile göçmen sorunu gibi konulardaki politikalarını protesto etti.

2 Pepe ayrılmadan personelin maaşını ödedi İspanyol basını, Beşiktaş'la karşılıklı anlaşarak sözleşmesini fesheden Pepe'nin, ayrılmadan önce kulüp çalışanlarının maaşını cebinden ödediğini yazdı.

3 Netanyahu'nun oğlu da tıpkı babası gibi İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair Netanyahu, "Ya tüm Yahudiler veya da tüm Müslümanlar bu topraklardan tamamen ayrılmadan buraya barış gelmez. Ben ikincisini tercih ederim." dedi.

4 Rum liderden komik doğalgaz paylaşımı önerisi Rum lider adanın doğalgaz zenginliklerinin paylaşımı konusunda öneride bulundu: 4 bize, 1 Türklere.

5 Avusturya’da 50 bin kişi hükümeti protesto etti Viyana’da 50 binin üzerinde gösterici, aşırı sağcı hükümetin Müslüman ve göçmen karşıtı politikaları ile çalışanların sosyal haklarını kısıtlayıcı politikalarına tepki gösterdi.

6 Fransa'daki gösterilere 33 bin 500 kişi katıldı Fransa'da başta başkent Paris olmak üzere ülke genelinde yapılan gösterilere 33 bin 500 kişi katıldı.