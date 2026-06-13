Ankara’daki bir lisede öğrenciler son anda sınava alındı

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Liseye Geçiş Sistemi (LGS) heyecanı başladı.

Milyonlarca öğrenci sınava girmek için sabahın erken saatlerinde evlerinden çıktı.

OKUL YÖNETİMİ SINAVA DAKİKALAR KALA ÖĞRENCİLERİ OKULA ALMADI

Ankara’da bulunan bir lisede okula girmek için bahçede bekleyen öğrencilerin başına ilginç bir olay geldi.

Okul yönetimi sınava dakikalar kala birçok öğrenciyi okula almadı.

Veliler yönetime tepki gösterdi.

OKUL MÜDÜRÜ YANLIŞ ANLAŞILMA OLDUĞUNU BELİRTTİ

Tepkilerden sonra okul müdürü ise olayın bir yanlış anlaşılma olduğunu belirterek bütün öğrencileri içeri aldı.

Velilerin tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı.