Ankara'daki dik yokuş, sosyal medyada fenomen oldu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan ve sürücülere zor anlar yaşatan dik bir yokuş, sosyal medya paylaşımları sayesinde ülke genelinde tanınan bir noktaya dönüştü. Özellikle araçların kayarak ilerlemekte güçlük çektiği anların internette milyonlarca kez izlenmesi, bölgeye olan ilgiyi artırırken mahalle sakinleri için yeni bir sorunu da beraberinde getirdi.

SOSYAL MEDYADA MİLYONLARCA KİŞİYE ULAŞTI

Seyranbağları Mahallesi'ndeki Kirazlı Sokak'ta yer alan yokuş, çevredeki bir iş yerinde çalışan Atilla Karaca'nın çektiği videolarla gündeme geldi. Karaca, yokuşu çıkmaya çalışan araçların yaşadığı zorlukları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medya hesaplarında paylaştı.

Kısa sürede geniş kitlelere ulaşan görüntüler, yokuşu Ankara'nın en çok konuşulan noktalarından biri haline getirdi.

TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINDAN GELİYORLAR

Viral olan görüntülerin ardından birçok kişi yokuşu yerinde görmek ve araçlarını burada denemek için bölgeye gelmeye başladı. Ankara'nın farklı ilçelerinin yanı sıra Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden gelen sürücüler, araçlarının performansını bu dik eğimde test ediyor.

Mahalle sakinleri ise artan ziyaretçi sayısının günlük yaşamı olumsuz etkilediğini belirtiyor.

MAHALLELİ RAHATSIZ OLMAYA BAŞLADI

Görüntüleri paylaşan Atilla Karaca, ilk günlerde yokuşun tanınmasının mahallede olumlu karşılandığını ancak zamanla durumun değiştiğini ifade etti.

Bölgeye gelen bazı sürücülerin lastik yakması, yüksek ses çıkarması ve yoğun trafik oluşturması nedeniyle çevre sakinlerinin şikayet etmeye başladığını belirten Karaca, ziyaretçilerin mahalle halkını rahatsız etmemesi gerektiğini söyledi.

BELEDİYEYE İYİLEŞTİRME ÇAĞRISI

Karaca, özellikle yağışlı havalarda araçların yokuşta kayma riski yaşadığını belirterek, belediye ekiplerinin bölgede inceleme yapmasını ve yolun daha güvenli hale getirilmesi için çalışma yürütmesini istedi.