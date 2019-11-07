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Ankara'daki pavyonlara hijyen denetimi

500 polis, 83 pavyonda denetim yaparak hijyen kurallarına uymayanları tek tek mühürledi.

AA | 07.11.2019 - 09:15..
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Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz’ın talimatı ile Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden oluşan 500 polisin katılımı ile Sakarya ve Yüksel caddelerinde bulunan 83 pavyonda, asayiş uygulaması yapıldı.

HİJYEN TESTİNDEN GEÇEMEYENLER MÜHÜRLENDİ

Uygulamada; polis ekiplerine, İl Sağlık ile Tarım ve Orman müdürlüklerine bağlı uzmanlar da eşlik etti. Denetlenen birçok eğlence mekanında, hijyen kurallarına uymayan şartlar, SGK’siz işçi çalıştırma gibi konularda aksaklıklar tespit edilirken, bazı iş yerlerinde ise yangın çıkışı, x-ray cihazı ve güvenlik görevlisi bulunmadığı belirlendi. Mekanlar hakkında yasal işlem başlatan ekipler, bazı iş yerlerini ise mühürledi.

Ankara'daki pavyonlara hijyen denetimi

KOMŞU ESNAF YÜKSEK SESTEN ŞİKAYETÇİ

Denetimlerden memnuniyet duyduklarını belirten çevre esnafı ve vatandaşlar ise bazı eğlence mekanlarından gelen yüksek sesten rahatsız olduklarını, bu konuda ilçe belediyesine şikayette bulunmalarına rağmen bir sonuç alamadıklarını iddia etti.

Ankara'daki pavyonlara hijyen denetimi

Ankara'daki pavyonlara hijyen denetimi

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