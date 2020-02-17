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Anketlere göre Akıncı göreve veda ediyor

26 Nisan'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde yapılan ankette Kıbrıs Türkleri, Cumhurbaşkanı olarak Ersin Tatar'ı görmek istiyor.

Haber Merkezi | 17.02.2020 - 18:13..
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde son günlerde sıkça tartışılan Mustafa Akıncı sonrası, Ada'da anket yapıldı.

Gezici'nin yaptığı anketler de KKTC'de Mustafa Akıncı'nın durumunu gözler önüne serdi.

Yapılan anketler, yapılacak olsası bir seçim ve Türkiye'nin halk arasındaki durumu ile ilgiliydi.

Gezici Araştırma Şirketi'nin, KKTC genelinde 4 bin 428 kişiyle yüz yüze yaptığı anket sonuçları açıklandı.

Anketlere göre Akıncı göreve veda ediyor

TATAR'DAN AKINCI'YA  FARK

Ankette ilk olarak, 26 Nisan'da yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimleri  soruldu.

Anket sonuçlarını değerlendiren Gezici Araştırma Şirketi Sahibi Murat Gezici, "Kıbrıs Türk halkının Türkiye ile kavga eden bir Cumhurbaşkanı istemediğini" söyledi.

Olası bir şeçimde kimi seçersiniz sorusuna Ada halkının yüzde 53'ü Ersin Tatar derken, yüzde 47'si Mustafa Akıncı dedi.

Anketlere göre Akıncı göreve veda ediyor

TÜRKİYE'NİN GARANTÖRLÜĞÜNE DESTEK

Araştırmaya katılanlara, Türkiye'nin Kıbrıs üzerindeki garantörlüğü de soruldu.

Halkın yüzde 80,8'i Türkiye'nin garantörlüğünün devam etmesini isterken, yüzde 3'ü 'iptal edilmesi' gerektiğini, yüzde 6,4'ü de AB ve BM'nin garantör olması gerektiğini ifade etti.

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