taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.8029
Euro
6.4631
Altın
1489.51
Borsa
97886.36
Gram Altın
278.01
Bitcoin
46271.97

Anlaşmalar sonrasında gözler Türkiye'deki Suriyelilerde

Türkiye; ABD ve Rusya ile sınır güvenliğini sağlamak ve Suriyelilere güvenli bölge oluşturmak için anlaşmalar yaptı. Bu bölgelere Türkiye'deki Suriyelilerin yarısınının dönmesi bekleniyor.

Haber Merkezi | 23.10.2019 - 09:24..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Anlaşmalar sonrasında gözler Türkiye'deki Suriyelilerde

Suriye'deki iç savaştan en çok etkilenen ülke Türkiye oldu.

Suriye'den kaçan 4 milyon Suriyeli Türkiye'nin neredeyse her şehrine dağıldı. İşsizliğin giderek artması ve ekonominin son aylarda zor durumlarda kalması nedeniyle vatandaş Suriyelilerin de bu durumda etkisinin olduğunu belirtip, rahatsızlığını sık sık dile getirdi.

ANLAŞMALAR YAPILDI

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalarla Türkiye Suriye sınırındaki 30 km derinliğindeki alanın teröristler tarafından terk edileceğinin güvencesini aldı.

2 MİLYON SURİYELİ DÖNECEK

Söz konusu bölgeye Türkiye'de yaşayan 4 milyon Suriyelinin 2 milyonunun dönmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu bölgeye yapılacak evlere Türkiye'deki Suriyelilerin yerleştirileceğini açıklamıştı. Dünya liderlerine de bu konuda destek vermeleri konusunda çağrı yapmıştı.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

MSB: Yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır

176
Fatih Terim: Bulduğunuzu atamazsanız böyle olur

Fatih Terim: Bulduğunuzu atamazsanız böyle olur

121
Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

Ayrıçıklı Katalanlar helikoptere havai fişekle saldırdı

25
Telefonlarına bakmadığı için genç kadını bıçakla öldürdü

Telefonlarına bakmadığı için genç kadını bıçakla öldürdü

41
Brexit'te Boris Johnson'a bir kez daha hayal kırıklığı

Brexit'te Boris Johnson'a bir kez daha hayal kırıklığı

13
Bangladeş'te vekilin 8 dublörü sınavlara girdi

Bangladeş'te vekilin 8 dublörü sınavlara girdi

13
Belhanda tribünlere silah hareketi yaptı

Belhanda tribünlere silah hareketi yaptı

19
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir