Anlaşmalar sonrasında gözler Türkiye'deki Suriyelilerde

Suriye'deki iç savaştan en çok etkilenen ülke Türkiye oldu.

Suriye'den kaçan 4 milyon Suriyeli Türkiye'nin neredeyse her şehrine dağıldı. İşsizliğin giderek artması ve ekonominin son aylarda zor durumlarda kalması nedeniyle vatandaş Suriyelilerin de bu durumda etkisinin olduğunu belirtip, rahatsızlığını sık sık dile getirdi.

ANLAŞMALAR YAPILDI

Barış Pınarı Harekatı'nın ardından ABD ve Rusya ile yapılan anlaşmalarla Türkiye Suriye sınırındaki 30 km derinliğindeki alanın teröristler tarafından terk edileceğinin güvencesini aldı.

2 MİLYON SURİYELİ DÖNECEK

Söz konusu bölgeye Türkiye'de yaşayan 4 milyon Suriyelinin 2 milyonunun dönmesi bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu bölgeye yapılacak evlere Türkiye'deki Suriyelilerin yerleştirileceğini açıklamıştı. Dünya liderlerine de bu konuda destek vermeleri konusunda çağrı yapmıştı.