Annelerden Masallar Projesi’ni duydunuz mu

Lena&Mama, 2018’de kurulmuştu ve yılın sonlarına doğru da “Annelerden Masallar” adını verdiği bir proje başlattı. Bu proje kapsamında anneler çocukları için yazdıkları masalları, öyküleri, romanları yayınevine gönderiyorlar. Gönderilen eserler psikolog, pedagog, öğretmen gibi uzmanlar tarafından değerlendiriliyor ve en çok beğenilenler yayınevi tarafından okuyucuyla buluşturuluyor…

PROJE NEYİ AMAÇLIYOR

Bu projenin amacı, annelerin içindeki yaratıcılığı tetiklemek ve onları yazmaya teşvik etmek. Bu vesileyle kültür endüstrilerinde yaratıcı ve üretici olarak kadın varlığını artırmaya katkı sağlamak da hedefleniyor.

Yayınevi, Annelerden Masallar projesi kapsamında her yılın Anneler Günü’nde en az 1 yeni masal kitabı yayınlayarak projeyi gelenekselleştirmeyi de hedefliyor. Eğer böyle bir hayaliniz var ve yazdıklarınız herkese ulaşsın istiyorsanız, projeye yılın her zamanı başvuru yapılabiliyor…

PROJENİN İLK KİTAPLARI

Projenin ilk yılında gönderilen eserler arasından seçilen bir çocuk romanı ve bir de masal kitabı Mayıs ayında çocuklarla buluşuyor. Çocuk romanı, Deniz Akalın’ın kaleme aldığı “Kahraman Prensesler – Büyük Hesaplaşma”. Masal kitabı ise, Pınar Kilimci’nin yazdığı ve Çağla Yön Ergen’in resimlediği “Tek Kanatlı Baykuş Tayga”.

Kahraman Prensesler’in konusu bir hayli ilginç…

KAHRAMAN PRENSESLER – BÜYÜK HESAPLAŞMA

Kahraman Prensesler, klasik masallar aracılığıyla hem yetişkinlerin hem de çocukların zihinlerinde oluşmuş olan kalıplaşmış kadın-erkek imajlarını yıkmak, ezberleri bozmak niyetiyle kaleme alınmış bir çocuk romanı. Prenses denince ilk akla gelenler; süslü elbiseler, parıltılı taçlar, ipek gibi saçlar ve onu her daim kötülerden koruyan kaslı bir prens ya da sihirli değnekli peri teyzeler... Bildiğimiz tüm masallarda, başroldeymiş gibi görünen prensesler, “kahraman” olmaktan ziyade birer “kurban” aslında.

Günümüz anneleri artık kızlarını bu klişe prenses kalıbı içerisinde yetiştirmek istemiyorlar! Kız çocuklarımız bizim için her zaman birer prenses olmaya devam edecekler belki; ama artık yepyeni bir prenseslik anlayışıyla... İşte bu roman klasik masalların o güzel prenseslerine çağımızın gerekliliklerine uygun olarak yeni bir imaj çiziyor; Pamuk Prenses, Rapunzel, Külkedisi ve diğerleri bu hikâyede kendi ayakları üzerinde durabilen, istediler mi her şeyi başarabilen cesur kızlar takımına dönüşüyorlar. Prenslerden, krallardan, perilerden yardım almak şöyle dursun, bu kez onlar yardıma muhtaç bir erkeği kötülerin gazabından kurtarıyorlar…

NOT: Yazdığınız masalları, öyküleri ve çocuk romanlarını, Annelerden Masallar Projesi kapsamında değerlendirilmeye alınmasını isterseniz, [email protected] adresine gönderebilirsiniz.

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Damla Karakuş

[email protected]

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