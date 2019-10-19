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Annesi öpmeden işe gidince isyan etti

2 yaşındaki Alexander, annesinin kendisini öpmeden işe gitmesine içerleyip durumu babasına şikayet etti.

DHA | 19.10.2019 - 06:47..
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ABD’denin Florida eyaletinde gerçekleşen olayda minik Alexander, annesi işe giderken kendisini öpmeyince, dili döndüğü kadar durumu babasına anlattı.

Annesi öpmeden işe gidince istan etti.VİDEO

SOSYAL MEDYADA BİNLERDE KİŞİ PAYLAŞTI

2 yaşındaki Alexander isimli çocuğun annesi, Alexander’ı öpmeyi unutup işe gitti. Bu duruma üzüldüğü belirtilen ve henüz tam olarak konuşamayan Alexander, olayı el işaretleriyle babasına anlatmaya çalıştı. O anlara ait görüntülerin Alexander’ın annesi tarafından sosyal medyaya paylaşılmasıyla birlikte, görüntüler 200 binin üzerinde seyredildi.

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