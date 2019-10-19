Annesi öpmeden işe gidince isyan etti

ABD’denin Florida eyaletinde gerçekleşen olayda minik Alexander, annesi işe giderken kendisini öpmeyince, dili döndüğü kadar durumu babasına anlattı.

Annesi öpmeden işe gidince istan etti.VİDEO

SOSYAL MEDYADA BİNLERDE KİŞİ PAYLAŞTI

2 yaşındaki Alexander isimli çocuğun annesi, Alexander’ı öpmeyi unutup işe gitti. Bu duruma üzüldüğü belirtilen ve henüz tam olarak konuşamayan Alexander, olayı el işaretleriyle babasına anlatmaya çalıştı. O anlara ait görüntülerin Alexander’ın annesi tarafından sosyal medyaya paylaşılmasıyla birlikte, görüntüler 200 binin üzerinde seyredildi.