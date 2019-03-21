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Annesinin maskesinden korkan bebek

Annesinin yüzündeki güzellik maskesinden korkan bebek ağladı.

Haber Merkezi | 21.03.2019 - 10:59..
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İrlanda'da bir bebeğin annesinin maskesine yönelik verdiği korkulu tepki sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı.

ANNESİNİN YÜZÜNÜ GÖRÜNCE KORKTU

İrlandalı annenin yüz maskesi, bebeğini böyle korkuttu. Cildiniz güzelleştirmeye çalışan anne, çocuğu ile bir selfie almaya çalıştığı sırada ortaya komik görüntüler çıktı. Annesinin yüzündekilerini anlamayan bebek, çığlık attı.

Kısa sürede sosyal medyada paylaşım rekorları alan videoda, bazı kullanıcılar anneyi eleştiri yağmuruna tuttu. İşte sevimli bebeğin o hali.Annesinin maskesinden korkan bebek

Annesinin maskesinden korkan sevimli bebek

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