Annesinin öldüğünü duyunca sinir krizi geçirdi

Antalya'da Muratpaşa ilçesine bağlı Gebizli Mahallesi'nde yalnız yaşayan Muzaffer Akbaba (77) isimli yaşlı kadın, 3. kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetti.

Olay sonrası annelerinin öldüğünü öğrenen Akbaba’nın kızları, sinir krizi geçirdi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Muzaffer Akbaba'nın camdan düştüğünü gören vatandaşlar, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, Akbaba’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, ev ve çevresinde inceleme başlattı. Ekiplerin evin içerisinde yaptığı incelemede, pencerenin yakınında bir sandalyenin olduğu öğrenildi.





KIZI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olay sonrası üzücü haberi duyan yakınlarından Akbaba’nın kızı, olay yerinde sinir krizi geçirdi. Komşuları ve sağlık ekipleri tarafından sakinleştirilen kadın ve diğer akrabaları uzun süre gözyaşı döktü.

Savcılık incelemesinin ardından Akbaba’nın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



