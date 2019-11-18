Annesiyle kavga eden üvey babasını bıçakladı

Samsun'da B.U. (12) isimli çocuk, annesi Z.A. (32) ile bilinmeyen bir nedenle aralarında tartışan çıkan üvey babası S.A.'yı (30) bıçakladı.

S.A., kaldırıldığı hastanede tedaviye alınırken, B.U. ise Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

ANNESİNİ ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETTİ

Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı İlyasköy Mahallesi'nde Z.A., eşi S.A. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada S.A., eşi Z.A.'yı döverek, bıçaklamakla tehdit etti.

BACAĞINDAN BIÇAKLADI

Annesini korumak isteyen B.U. adlı erkek çocuğu da mutfaktan aldığı bıçağı üvey babası S.A.'nın sol bacağına sapladı. İhbar üzerine üzerine eve gelen sağlık ekipleri, S.A.'yı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

B.U. ise İlyasköy Polis Merkezi ekiplerince ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. B.U., Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

''YANLIŞLIKLA BIÇAKLADI''

Hastanede tedavi gören S.A.'nın, polise verdiği ifadede, B.U.'nun yanlışlıkla kendisini bıçakladığını söylediği öğrenildi.