Anneyi oğlunun yanında öldüren sevgili aranıyor

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde eşinden boşanan, bir çocuk annesi Zübeyde Duran, evine gelen sevgilisi Mürsel E. ile bilinmeyen nedenle tartıştı.

Bu sırada Mürsel E., yanında getirdiği tabancasıyla Duran'ı ateş açtı.

OĞLUNUN YANINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Silah seslerini duyanların haber vermesiyle eve, polis ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlileri, yatak odasında kanlar içinde hareketsiz yatarken bulduğu Duran'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Zübeyde Duran'ın evde bulunan Y.Y. isimli erkek çocuğu, polise; Mürsel E.'nin eve geldiğini, patlama sesini duyduğunu ve daha sonra evden ayrıldığını söyledi.

KATİL ZANLISI ARANIYOR

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Zübeyde Duran'ın cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Polis, Mürsel E.'yi yakalamak için çalışma başlattı.