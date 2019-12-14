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Antalya Havalimanı'nda 3 kilo eroin ele geçirildi

İki kişinin valizlerinde yapılan aramada, eroin ele geçirilken, İran uyruklu 2 uyuşturucu kuryesi tutuklandı.

İHA | 14.12.2019 - 11:56..
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Antalya Havalimanı'nda narkotip ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek iç hatlar yolcu terminalinde, İran uyruklu A.A.S ve B.D’ye detaylı üst ve valiz araması yaptı.

Valizlerinde yapılan aramada 3 kilo 92 gram eroin ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Haklarında, ’Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Nakletmek, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçlarından işlem yapılan 2 şüpheli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Antalya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Antalya Havalimanı'nda 3 kilo eroin ele geçirildi


UYUŞTURUCULARI KURYE OLARAK GETİRDİLER

Öte yandan, ekiplerin, koordineli şekilde İran’dan gelerek Van ve Hakkari’deki sınır kapılarından ülkemize giriş yaptıklarını, 2 şüphelinin gerek yutmak gerekse de zulalı valiz içerisinde gizledikleri uyuşturucu maddeleri, kurye olarak Antalya’ya getirdikleri belirledi.

Antalya Havalimanında 3 kilo eroin ele geçirildi

Antalya Havalimanı'nda 3 kilo eroin ele geçirildi

Antalya Havalimanı'nda 3 kilo eroin ele geçirildi

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