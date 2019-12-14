Antalya Havalimanı'nda 3 kilo eroin ele geçirildi

Antalya Havalimanı'nda narkotip ekipleri, bir istihbaratı değerlendirerek iç hatlar yolcu terminalinde, İran uyruklu A.A.S ve B.D’ye detaylı üst ve valiz araması yaptı.

Valizlerinde yapılan aramada 3 kilo 92 gram eroin ele geçirildi.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Haklarında, ’Uyuşturucu-Uyarıcı Madde Nakletmek, Uyuşturucu Veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Yapmak” suçlarından işlem yapılan 2 şüpheli Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Antalya Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.





UYUŞTURUCULARI KURYE OLARAK GETİRDİLER

Öte yandan, ekiplerin, koordineli şekilde İran’dan gelerek Van ve Hakkari’deki sınır kapılarından ülkemize giriş yaptıklarını, 2 şüphelinin gerek yutmak gerekse de zulalı valiz içerisinde gizledikleri uyuşturucu maddeleri, kurye olarak Antalya’ya getirdikleri belirledi.

Antalya Havalimanında 3 kilo eroin ele geçirildi