Antalya Havalimanı'nda yeni adli uygulama devreye girdi

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Antalya Havalimanı’nda hayata geçirilen yeni uygulamanın yargı süreçlerine önemli katkı sunduğunu belirtti.

Gürlek, uygulama sayesinde mahkemelerin iş yükünün azaltıldığını, adli süreçlerin hızlandırıldığını ve vatandaşların adalete erişiminin daha kolay ve hızlı hale getirildiğini ifade etti.

7 GÜN 24 SAAT KESİNTİSİZ ADLİ HİZMET

Hakkında yakalama kararı ya da yurt dışına çıkış yasağı bulunan kişilerin adli işlemlerinin havalimanlarında vakit kaybedilmeden tamamlanabildiğini vurgulayan Bakan Gürlek, yolcu yoğunluğunun yüksek olduğu havalimanlarında kurulan Adliye Ek Hizmet Birimleri ile adalet hizmetlerinin 7 gün 24 saat kesintisiz sunulduğunu kaydetti.

Bakan Gürlek açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde adalet hizmetlerinin kalitesini artırmaya ve yargı süreçlerini daha erişilebilir, hızlı ve etkin hale getirmeye kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.