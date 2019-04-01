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Antalya Korkuteli’de AK Parti kazandı

YSK sonuçlarına göre Korkuteli ilçesinde, AK Parti'den Ömer Niyazi İşlek sandıktan zaferle ayrıldı.

İHA | 01.04.2019 - 01:43..
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Antalya Korkuteli’de, Cumhur İttifakı adayı Ömer Niyazi İşlek kazandı. Sonuçların açıklanmasının ardından çok sayıda AK Partili ve Milliyetçi Hareket Partililer kutlama yaptı.

Antalya Korkuteli’de AK Parti kazandı

TEŞEKKÜR KONUŞMASI GERÇEKLEŞTİRDİ

İlçede araçlarla tur yapan AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partililer, daha sonra seçim ofisi önünde vatandaşlara hitap ederek, seçim sonucu için teşekkür etti.

Antalya Korkuteli’de AK Parti kazandı

Havai fişeklerin atılmasının ardından vatandaşlara hitap eden Cumhur İttifakı Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, “Bu zafer, sizin Korkuteli’nin. Bugün, güzel ve büyük bir zafer kazandık. Hep beraber kazandık. Allah’ın izniyle Korkuteli’ne 5 yıl hizmet edeceğiz. Yarından itibaren inşallah Korkuteli Belediyesi, başka bir belediye olacak. İnşallah yarından itibaren Korkuteli bir başka güzel olacak. Zaferimize gölge düşmesin. Bugünden sonra tüm Korkutelili kardeşlerimizi kucaklayacağız. Biz, artık tüm Korkuteli’nin belediye başkanıyız. Hiç kimse öteki olmayacak. Herkesin belediyesi olacağız. Birlikte güçlüyüz, birlikte güzeliz. Bu zaferi, sizlere armağan ilan ediyorum. Bu zafer cumhurundur; Cumhur İttifakı’nındır. Milliyetçi Hareket Partisi’ne, AK Parti’ye gönül veren kardeşlerim, durmadınız yılmadan çalıştınız ve güzel bir zafer kazandınız. İnşallah bu zaferi artık hizmetlerle taçlandırmanın vakti gelmiştir. Artık, 1 Nisan sonrası Korkuteli’nde hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. 8 ay boyunca beni yalnız bırakmayan başta Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Medine Yapılmışev’e, kadın kollarına, Ülkü Ocakları’na, milletvekilimiz Abdurrahman Başkan’a, İl Başkanımıza, AK Parti İlçe Başkanı toparlayıcı insan adam gibi adam Kemal Sancaktar’a Gençlik Kollarına, Kadın Kollarına görünmez kahramanlarımıza, belediye meclis üyelerine teşekkür ediyorum.” dedi.

Antalya Korkuteli’de AK Parti kazandı

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