Antalya'da 13 yıl sonra açılan istismar davasında adli kontrol kararı

Antalya'da bir sivil toplum kuruluşunun tiyatro grubunda eğitim aldığı dönemde 13 yaşındayken 52 yaşındaki tiyatro yönetmeni Ü.Z.A. tarafından sistematik olarak cinsel istismara uğradığını iddia eden 28 yaşındaki Y.E.'nin açtığı davanın duruşması, Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmaya 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ile 'cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlamalarından yargılanan sanık Ü.Z.A., taraf avukatları ve sanık yakınları katıldı.

ADLİ TIP ÜST KURULU RAPORU DOSYAYAN GİRMİŞTİ

Mahkemenin önceki celsesinde, Adli Tıp Kurumu'ndan gelen rapora yönelik itirazlar üzerine dosyanın Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu'na gönderilmesine karar verilmişti.

Hazırlanan değerlendirme raporu da mahkeme dosyasına ulaşmıştı.

Adli Tıp Kurumu Üst Kurulu tarafından hazırlanan mütalaada, dosya kapsamındaki adli ve tıbbi belgeler ile taraf beyanlarının birlikte incelendiği belirtildi.

SAVCI MÜTALAASINI HAZIRLADI

Raporda, mağdurun ruh sağlığına ilişkin yapılan değerlendirmede travma sonrası stres bozukluğu bulgularının mevcut olduğu kaydedildi.

Üst Kurul mütalaasında ayrıca mağdurun ruhsal etkilenmesinin iddia edilen eylemlerle uyumlu olduğu yönünde tıbbi kanaat bildirildi.

Antalya 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

ADLİ KONTROL ŞARTI UYGULANDI

Savcı, sanığın 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' ve 'cebir, tehdit veya hile ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.

Savcı ayrıca sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasını istedi.

SUÇSUZUM DEDİ, DURUŞMA ERTELENDİ

Mütalaanın ardından söz alan sanık Ü.Z.A., "Suçsuzum, iftira atılıyor, savunma için süre istiyoruz." dedi.

Mahkeme heyeti, sanık hakkında yurt dışı yasağı kararı verirken, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

"SANIĞIN TUTUKLANMASI GEREKTİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ"

Duruşma sonrası Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan mağdur Y.E.'nin avukatı Yağmur Burçin Sayın Kurt, dosyanın mütalaa aşamasına geldiğini belirterek, şunları söyledi:

"Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına duruşmaya katılmış bulunuyoruz. Dosya, mütalaa aşamasına gelmiş durumda. Mütalaada sanığın eylemleri nitelikli cinsel istismarın ağırlaştırılmış hali ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçu kapsamında değerlendirilmiştir. Bizim açımızdan bu dosya, tüm kadınlar ve çocuklar adına mücadele ettiğimiz önemli bir dosyadır.

"BU MÜCADELENİN TAKİPÇİSİ OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildiğini belirten Kurt, şu ifadeleri kullandı:

Adli tatilin araya girmesi nedeniyle sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiştir. Ancak kanaatimizce dosya kapsamı itibarıyla sanığın tutuklanması gerekmektedir.

Sanığın kendisini tanınmış bir yazar olarak ifade etmesi ve kaçma şüphesinin bulunması nedeniyle tutuklama tedbirinin uygulanması gerektiğini düşünüyoruz.

Her ne kadar yurt dışına çıkış yasağı kararı verilmiş olsa da bu karara karşı itirazlarımız olacak. Bir sonraki duruşmanın karar duruşması olması beklenmektedir. Biz, bütün çocuklar ve mağdur edilen tüm kadınlar adına bu mücadelenin takipçisi olmaya devam edeceğiz."