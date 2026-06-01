Antalya'da 40 metrelik falezlerden ölümcül atlayış

Yaz aylarında zaman zaman tehlikeli görüntülere sahne olan Antalya falezlerinde bir genç, hayatını riske atan atlayışıyla korku dolu anların yaşanmasına neden oldu.

Çevrede bulunan kişilerin teşvikiyle metrelerce yükseklikten denize atlayan genç, suya düştükten kısa süre sonra çırpınmaya başlayınca ölümle burun buruna geldi.

ÇEVREDEKİLERİN TEŞVİKİYLE FALEZLERİN ZİRVESİNE ÇIKTI

Muratpaşa ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki Beach Park bölgesinde, kimliği henüz öğrenilemeyen genç, Konyaaltı Sahili'nin başlangıç noktasında bulunan yaklaşık 40 metrelik falezlerin en yüksek bölümüne çıktı.

Bir süre kayalıkların üzerinde bekleyen genç, çevredeki bazı kişilerin "Atla" şeklindeki seslenişlerinin ardından kendisini boşluğa bıraktı.

DENİZE ATLADIKTAN SONRA PANİK YAŞADI

Yüksekten suya düşen genç, ilk anda çevredekilere herhangi bir sorun yaşamadığı izlenimi verdi. Ancak kısa süre sonra suda zorlanmaya başlayan genç, yardım istemeye başladı.

Boğulma tehlikesi geçirdiği fark edilen gencin yardım çağrıları üzerine çevredeki vatandaşlar harekete geçti.

SUB YAPAN VATANDAŞLAR HIZLA MÜDAHALE ETTİ

O sırada Konyaaltı Sahili açıklarında "Ayakta Kürek Sörfü" (SUP/SUB) yapan vatandaşlar, gencin yardım istediğini fark ederek bulunduğu noktaya yöneldi.

Kısa sürede gence ulaşan sporcular, onu sudan çıkararak güvenli bölgeye taşıdı. Böylece olası bir facianın önüne geçilmiş oldu.

SAĞLIK EKİPLERİ HASTANEYE KALDIRDI

Vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sahilde yapılan genç, daha sonra ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Gencin sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

TEHLİKELİ ATLAMIŞLAR YENİDEN GÜNDEMDE

Antalya falezleri, özellikle yaz aylarında yüksekten denize atlayan kişilerin neden olduğu tehlikeli görüntülerle sık sık gündeme geliyor. Uzmanlar, metrelerce yükseklikten yapılan kontrolsüz atlayışların ciddi yaralanmalara, bilinç kaybına ve boğulma vakalarına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor.

Son olay da, birkaç saniyelik cesaret gösterisinin nasıl ölümcül sonuçlara dönüşebileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.