Pes dedirten tasarım! Tanesi 6 bin TL: Ölü farelerden iç çamaşırı dikiyor

Avustralyalı bir butik marka sahibi, yeni tasarımıyla hayrete düşürdü.

Sosyal medya fenomeni Rhett Gizzard'ın sahibi olduğu "Rat Oddity Gizzard" adlı butiğin "doldurulmuş fare" konsepti iç çamaşırı koleksiyonu, görenleri şoke etti.

Tahnit edilmiş farelerin kullanıldığı koleksiyon, ilk bakışta alışılmış moda anlayışının çok dışında görünse de kısa sürede sosyal medyada viral hale geldi.

TEMİZLİK BİLGİLERİ DE VERİLDİ

Gizzard, bu tür ürünlerin özel bakım gerektirdiği konusunda uyarıyor.

İç çamaşırının yıkanmaması gerektiğini, çünkü suyun deriye ve hayvanın kafasının iç kısmına zarar verebileceğini açıkladı.

Ürünün temizlenmesi gerekiyorsa, nemli bir bezle nazikçe silinmesini öneriyor.

"SANAT ESERİ"

Tasarımcılar, ürünlerin günlük kullanım amacıyla değil, daha çok sanat eseri ve koleksiyon ürünü olarak tasarlandığını belirtiyor.

LingeRAT koleksiyonu internette yayılmaya başladıktan sonra birçok kişi ürünlerin gerçekten satılıp satılmadığını sorgulamaya başladı.

Sıra dışı görünümü nedeniyle bazı kullanıcılar bunun yalnızca dikkat çekmek için hazırlanmış bir pazarlama kampanyası olduğunu düşündü.

Ancak paylaşılan görüntüler ve ürün tanıtımları, koleksiyonun gerçek olduğunu ve sınırlı sayıda üretildiğini ortaya koydu.

İç çamaşırlarının tanesi 137 dolardan satılıyor.

