Antalya'da 5 yıl sonra ölümden döndüğü motosiklete yine bindi

Antalya’da 2021 yılında geçirdiği trafik kazasında kalça ve bacak kemikleri kırılan Tarık Akat (27), doktorların “yeniden yürüyemeyebilirsin” uyarısına rağmen uzun bir tedavi sürecinin ardından hayata tutundu. Zorlu rehabilitasyon sürecini sporla aşan Akat, para halterde Türkiye şampiyonu olduktan sonra yıllar önce bıraktığı motosiklet tutkusuna da geri döndü.

AĞIR KAZA HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

29 Nisan 2021’de yaşanan kazada, dönüş yapan bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan Akat’ın kalça ve bacak bölgesinde çok sayıda kırık oluştu. Doktorlar, iyileşme sürecinin belirsiz olduğunu ve yürüme ihtimalinin düşük olabileceğini ifade etti.

Uzun süren fizik tedavi süreci sonrası yeniden ayağa kalkmayı başaran Akat, hayatının tamamen değiştiğini söyledi.

TEDAVİDEN ŞAMPİYONLUĞA UZANAN SÜREÇ

Zorlu rehabilitasyon döneminde spora yönelen Akat, 2022-2024 yılları arasında para halter branşında mücadele etti. 2024 yılında Türkiye şampiyonu olarak önemli bir başarıya imza attı.

Sporun kendisi için bir dönüm noktası olduğunu belirten Akat, yaşadığı süreci motivasyon kaynağına dönüştürdüğünü ifade etti.

“KAZA SONRASI HAYATIM DEĞİŞTİ”

Akat, yaşadığı süreci anlatırken doktorların ilk değerlendirmelerinin kendisi için oldukça zor olduğunu belirtti:

“Bir daha yürüyemezsin dediler. Uzun fizik tedavi gördüm. Ama pes etmedim.”

Akat, bacağının kesilme ihtimaline rağmen büyük bir mücadeleyle tedavi sürecini tamamladığını ve yeniden yürümeye başladığını söyledi.

MOTOSİKLETE 5 YIL SONRA GERİ DÖNÜŞ

Kazadan sonra motosiklet kullanımına uzun süre ara veren Akat, yaklaşık iki yıl sonra yeniden denemelere başladığını belirtti. Önce arazi motosikletleriyle yeniden alışma sürecine giren Akat, daha sonra küçük motorlarla devam etti.

Yaklaşık 5 yılın ardından yeniden büyük motosiklet kullandığını ifade eden Akat, bu tutkusundan vazgeçmediğini söyledi.

TEPKİLERE RAĞMEN VAZGEÇMEDİ

Çevresindekilerin motosiklete geri dönme kararına endişeyle yaklaştığını belirten Akat, birçok kişinin kendisine “ölüm riski” uyarısında bulunduğunu aktardı.

Ancak motosikletin kendisi için bir ulaşım aracı değil, bir yaşam tutkusu olduğunu vurguladı.

FİZİK TEDAVİYE DESTEK OLAN TUTKU

Akat, motosiklet sürmenin yalnızca bir hobi değil, aynı zamanda fizik tedavi sürecine katkı sağladığını da ifade etti. Vites kullanımı ve denge hareketlerinin eklem açılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Bu süreçte hem fiziksel hem de psikolojik olarak güç kazandığını söyledi.

DAHA DİKKATLİ VE PLANLI SÜRÜŞ

Kazadan sonra motosiklet kullanımına yaklaşımının tamamen değiştiğini vurgulayan Akat, artık trafikte çok daha temkinli hareket ettiğini ifade etti.

Diğer sürücülerin olası hamlelerini önceden tahmin etmeye çalıştığını belirterek, daha kontrollü bir sürüş tarzı benimsediğini söyledi.

"BAŞARMAM MÜMKÜNDÜ"

Yaşadığı zorluklara rağmen hayata küsmek yerine mücadeleyi seçtiğini söyleyen Akat, engelli bireylerin de spor yapabileceğini ve hayata aktif şekilde katılabileceğini vurguladı.

Kendi hikayesini bir motivasyon kaynağı olarak paylaşmaya devam ettiğini belirten Akat, “Pes etmezseniz başarı geliyor” mesajı verdi.