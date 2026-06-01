Haziran 2026 hacamat tarihleri belirlendi: Hacamatta altın ve sünnet günleri
Haziran 2026'da hacamat yaptırmak isteyenler için sünnete uygun ve halk arasında "altın günler" olarak bilinen tarihler netleşti. Hicri takvime göre belirlenen günler, hacamat uygulamasını tercih eden vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. İşte, Haziran ayı hacamat takvimi 2026
HAZİRAN AYI HACAMAT GÜNLERİ 2026
İslam alimlerinin rivayetlerine göre hacamat için özellikle tavsiye edilen günler bulunmaktadır. Bu günler Hicri takvime göre 17, 19 ve 21. günlerdir.
1 Haziran Pazartesi Zilhicce - 15
4 Haziran Perşembe Zilhicce - 18
6 Haziran Cumartesi Zilhicce - 20
9 Haziran Salı Zilhicce - 23
11 Haziran Perşembe Zilhicce - 25
30 Haziran Salı Muharrem - 15
