Haziran 2026 hacamat tarihleri belirlendi: Hacamatta altın ve sünnet günleri

Hacamat yaptırmayı planlayan vatandaşların merakla beklediği Haziran 2026 takvimi belli oldu.

Geleneksel uygulamayı sünnete uygun günlerde gerçekleştirmek isteyenler için hicri takvime göre önerilen tarihler açıklandı.

Halk arasında "altın günler" olarak bilinen tarihler de belli oldu.

İşte, Haziran 2026 sünnet ve altın olan hacamat tarihleri...

HAZİRAN AYI HACAMAT GÜNLERİ 2026

İslam alimlerinin rivayetlerine göre hacamat için özellikle tavsiye edilen günler bulunmaktadır. Bu günler Hicri takvime göre 17, 19 ve 21. günlerdir.

1 Haziran Pazartesi Zilhicce - 15

4 Haziran Perşembe Zilhicce - 18

6 Haziran Cumartesi Zilhicce - 20

9 Haziran Salı Zilhicce - 23

11 Haziran Perşembe Zilhicce - 25

30 Haziran Salı Muharrem - 15