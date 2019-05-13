Antalya'da alkollü sürücü polise takıldı

Antalya’da 29 yaşındaki Kadir K., 03 AAR 912 plakalı otomobiliyle polisin, Döşemealtı kent girişindeki ‘dur’ ihtarına uymadı. Plakanın anons edilmesiyle birlikte güzergah üzerindeki tüm polisler, araca odaklandı.

POLİS KAVŞAKTA YAKALADI

Gazi Bulvarı’ndan Çakırlar istikametine giden araç, İller Bankası kavşağı üzerinde durduruldu. Polis, ilk yaptığı incelemede şahsın alkollü olduğunu görünce trafik ekiplerinden destek istedi.

1.84 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Yol ortasında kalan araç, şoför koltuğuna geçen polis tarafından güvenli bölgeye çekildi. Alkolmetre üfletilen sürücü 1.84 promil alkollü çıktı. Aracın içinde yapılan aramada bir adet alkol şişesi bulundu.

Antalya’da alkollü sürücüden maymun mu oynuyor çıkışı İZLE

GAZETECİLERE ATARLANDI

Kadir K., kendisini görüntüleyen gazetecilere ise “Ne çekiyorsun hemşehrim, maymun mu oynuyor burada” diyerek tepki gösterdi. Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanma, alkollü araç kullanma, 'dur' ihtarına uymama, trafik güvenliğini tehlikeye düşürme işlem yapıldı.

Araç otoparka çekilirken, sürücü polis merkezine götürüldü.