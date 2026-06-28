Antalya'da balkon demirinde mahsur kalan adamı itfaiye kurtardı

İlginç olayın adresi Antalya..

Saat 16.30 sıralarında Ulus Mahallesi 2105 Sokak’taki 3 katlı binada meydana gelen olayda, 2'nci kattaki dairenin balkonuna çıkan O.A., aşağı inmeye çalıştığı sırada alt kat balkonunda mahsur kaldı.

KOMŞULARDAN YARDIM İSTEDİ

Balkondaki korkuluklara tutunan O.A., kendi imkanlarıyla kurtulamayınca komşularından yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine adrese itfaiye ekipleri sevk edildi.

BALKON DEMİRLERİNDEN KURTARILDI

Gelen itfaiye ekibi merdivenle balkon demirinde asılı kalan O.A.’yı kurtardı. Olay anı çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Bölgeye aracını çekmek için gelen Kadir Kocabıçak, "Beni komşular aradı. İtfaiye geliyormuş, aracımı çekmemi istediler. Geldiğimde vatandaşı asılı gördüm. İtfaiye kurtardı. Neden oraya çıktığını ya da asılı kaldığını bilmiyorum" dedi.