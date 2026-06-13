Antalya'da bir kişi çayda akıntıya kapılarak kayboldu
Yüzmek için Alara Çayı'na girmesi sonrası akıntıya kapılarak kaybolan Ahmet Polat'ı bulmak için arama çalışmaları yürütülüyor.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Karakaya Mahallesi'nde arkadaşlarıyla piknik yapan 25 yaşındaki Ahmet Polat, yüzmek için Alara Çayı'na girdi.
Ahmet Polat, akıntıya kapılarak kayboldu.
ARAMA ÇALIŞMASI SÜRÜYOR
İhbar üzerine AFAD, JAK ve İHH ekipleri bölgeye yönlendirildi.
Ekipler, Ahmet Polat'ı arama çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)