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Antalya’da çatışma: 2 asker yaralandı

Antalya'nın Aksu ilçesinde yaklaşık 1 yıldır aranan kişi kendisini yakalamak için operasyon düzenleyen jandarma ekiplerine ateş açtı.

İHA | 27.11.2018 - 15:48..
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Aksu’nun Karaöz bölgesinde daha önce bir astsubayı tüfekle yaralama suçundan aranan Abdullah Özer'in, Kayadibi Mahallesi'ndeki dağlık bölgede saklandığı bilgisine ulaşan jandarma ekipleri, bugün sabah saatlerinde operasyon düzenledi.

Operasyonda Abdullah Özer’in ateş açması sonucu uzman çavuşlar İbrahim Güngör ve Ahmet Kaba yaralandı. Jandarmanın da karşılık vermesi üzerine Abdullah Özer, vurularak öldürüldü.

2 ASKER HASTANEYE KALDIRILDI

Helikopterle Akdeniz Üniversitesi Hastanesi getirilen yaralı askerler, ilk müdahalelerinin ardından ameliyata alındı.

Abdullah Özer'in cesedi ise yapılan incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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