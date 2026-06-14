Antalya'da çayda kaybolan Ahmet'ten haber yok

Antalya Manavgat'ta yaşayan Ahmet Polat'tan haber yok...

Manavgat’ın Karakaya Mahallesi'ndeki Manavgat-Alanya sınırında bulunan Alara Çayı kenarına cuma günü öğleden sonra arkadaşlarıyla pikniğe gelen Ahmet Polat, serinlemek için suya girdi.

GÖZDEN KAYBOLDU

Bir süre sonra akıntıya kapılan Ahmet Polat gözden kayboldu.

Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, sağlık, AFAD ve çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

ARAMALARDAN SONUÇ ALINAMADI

Alara Çayı’nda ve çevresinde yapılan aramalara rağmen herhangi bir sonuç alınamadı.

Dün gün boyu devam eden aramalara hava karardığı için ara verildi. Bu sabah erken saatlerde bölgeye giden ekipler, arama çalışmalarını sürdürdü.