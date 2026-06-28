Antalya'da dalış yaparken köpek balığıyla burun buruna geldi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde amatör balıkçı ve sualtı dalıcısı Osman Öncel, Gelidonya Feneri açıklarında korku dolu anlar yaşadı.

Gelidonya Feneri açıklarında dalış yapan Öncel'in önüne bir anda köpek balığı çıktı.

Öncel o anda neye uğradığını şaşırdı.

Kum cinsi olan köpek balığıyla burun buruna gelen Öncel, elindeki zıpkını göstererek onu korkutmaya çalıştı.

Bir süre sonra köpek balığı uzaklaşırken, o anlar su altı kamerasına yansıdı.

"KUM KÖPEK BALIĞIYDI"

Sosyal medyada paylaştığı görüntülerin bazı kullanıcılar tarafından yanlış yorumlandığını belirten Öncel, karşılaşmanın bir saldırı olmadığını ifade etti.

Öncel, bölgede dönem dönem farklı köpek balığı türlerinin görülebildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Gördüğüm tür kum köpk balığıydı. Çok saldırgan ya da agresif bir tür değil. Bana da saldırmadı. Sadece merak ettiği için yaklaştı.

Ben de tedbir amaçlı zıpkınımı doğrulttum. Bu bölgede zaman zaman gördüğümüz canlılardan biri. İnsanların videoyu izleyip endişelenmesine gerek yok."

"UNUTULMAZ BİR ANDI"

Yaklaşık 20 metre derinlikte ilk kez karşılaştığı köpek balığının sakin şekilde üzerinden geçtiğini anlatan Öncel, şunları söyledi:

"Sakin kalmak bu işte çok önemli. Önce üzerimden geçti, izledim. Kameramın açık olmadığını fark ettim. Daha sonra su yüzeyine çıktım ve kıyıya doğru yöneldim.

Benden uzaklaşsın diye hareket ettim ancak o da merak ettiği için bir süre peşimden geldi. Bir süre suyun altında dolaştıktan sonra kendi yoluna gitti, ben de dalışıma devam ettim. Güzel ve unutulmaz bir anı oldu."