Antalya'da doğum günü sürprizi kanlı bitti

Antalya'nın Serik ilçesinde dün akşam saatlerinde eşine sürpriz doğum günü hazırlayan Mehmet Kadir E., pastaneden aldığı yaş pastayla park halindeki aracına doğru ilerlediği sırada silahlı saldırıya uğradı.

Saldırganın açtığı ateş sonucu bacağından yaralanan şahıs yere yığılırken, elindeki pasta da yere düştü.

GÖZLERİN ÖNÜNDE ATEŞ AÇILDI

Olay anında araç içinde bulunan eşi N.E., silah sesleriyle birlikte araçtan çıkarak eşinin yanına koştu. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırgan, olay yerinden kaçarak uzaklaştı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI, SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Ağır yaralanan Mehmet Kadir E., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Serik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

“HUSUMET VAR” İDDİASI

Hastanede tedavisi süren yaralı, saldırganla arasında daha önce yaşanmış bir husumet bulunduğunu öne sürdü. İddiaya göre taraflar arasında, geçmişte araç hasarı, tehdit ve iş yeri tartışmaları gibi olaylar yaşandı.

Yaralı kişi, daha önce hakkında şikâyetlerde bulunduğunu ve koruma tedbiri aldırdığını da ifade etti.

“SİLAH TUTUKLUK YAPMASAYDI…”

Yaşadığı dehşet anlarını anlatan Mehmet Kadir E., saldırının eşinin ve çocuğunun gözü önünde gerçekleştiğini belirterek, silahın ikinci kez ateş almadığını ve bunun hayatta kalmasında belirleyici olduğunu söyledi.

Saldırının ardından olay yerinden uzaklaşan şüphelinin henüz yakalanamadığı öğrenildi.

EŞİNİN GÖZÜNDEN YAŞANAN DEHŞET

Olay anında eşini korumaya çalıştığını belirten N.E. ise silah sesleriyle birlikte büyük bir panik yaşadıklarını anlattı.

Eşinin yaralı halde yerde yattığını gördüğünü söyleyen N.E., saldırganın üzerine doğru koştuğunu ve yardım gelene kadar eşinin başında beklediğini ifade etti.

Yaşananları “hayatlarının en kötü günü” olarak tanımlayan çift, olayın şokunu atlatmaya çalışırken, soruşturmanın ise çok yönlü olarak sürdüğü bildirildi.