Antalya'da dolandırıcılık yapan iki kişi tutuklandı

Antalya'nın Serik ilçesi Abdurrahmanlar Mahallesi'nde ikamet eden Z.T, Serik İlçe Jandarma Komutanlığına başvurarak kendisini hakim ve savcı gibi tanıtan iki kişi tarafından ziynet eşyalarının alındığını belirtti.

ADANA'DA GÖZALTINA ALINDILAR

Bölgedeki 118 güvenlik kamerasının görüntüsünü inceleyen jandarma ekipleri, şüphelilerin S.Ö. ve Ü.Ö. olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, söz konusu kişileri Adana'nın Seyhan ilçesinde gözaltına alındı. Şüphelilerin, Z.T'den 116 bin lira değerinde ziynet eşyası aldığı tespit edildi. Zanlılar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.