Antalya'da içki ve meze çalan hırsıza hapis cezası

Antalya'nın Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi’ndeki bir alışveriş merkezinde markete müşteri gibi gelen Mehmet Ç. (44), reyondaki gözüne kestirdiği 1’er litrelik 2 şişe içki ve 320 gramlık çiğ köfteyi alarak hızla uzaklaşmaya başladı.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Durumu fark eden market güvenliği, Mehmet Ç.’yi yakalayarak polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cumhuriyet Polis Merkezi ekipleri, şüpheli Mehmet Ç.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ç., çıkartıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.