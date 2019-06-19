Antalya'da içki ve meze çalan hırsıza hapis cezası

1 Doğru zamanda tüketilmesi gereken 10 meyve Dr. Fevzi Özgönül, yaz mevsimiyle beraber meyvelerde de çeşitlilik boy gösterdiğini belirterek, "Peki hangi meyve hangi saatlerde yenmeli hangi saatlerde yenmemeli" konusunda bilgiler verdi.

2 Türkiye'ye Avrupa'dan 250 milyon euroluk enerji yatırımı Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, Türkiye'de enerji sektörüne, bu yıl 250 milyon euro yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı.

3 Kelimelerin sihrine inanır mısınız Kelimelerin sihirli yanıyla oynadığım çocukluk oyunumu, hadi şimdi birlikte oynayıp şifalanalım mı?

4 ABD Kadın Baskebol Takımı, El Salvador'a 95 sayı fark attı ABD Kadın Basketbol Takımı, FIBA ​​Amerika U16 Şampiyonası'nda El Salvador'u 114-19 mağlup etti.

5 Kırkikindi yağışları nedir Kırkikindi yağmurları, ısınan havanın yükünün azalmasıyla beraber hafiflemesi sonucu yükselmesi ve her 200 metrede bir 1 derece soğumasıyla oluşuyor.

6 Mobilyacılar KDV indiriminin devam etmesini istiyor Türkiye'nin mobilya ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Kayseri'de üreticiler, KDV oranının sabitlenmesini talep ediyor.