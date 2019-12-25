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Antalya'da hırsıza suçüstü

Devriye gezen jandarma ekipleri, gece yarısı çatısından kuyumcuya girmeye çalışan şahsı yakalayarak karakola götürdü.

İHA | 25.12.2019 - 16:08..
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Antalya’nın Avsallar Mahallesi Söğüt Caddesi’nde devriye gezen Yeşilköy Jandarma ekipleri, gece saat 00.30 sularında kuyumcu dükkanına çatıdan girmek isteyen bir şahıs gördü.

Kuyumcu dükkanına çatıdan girmek isteyen hırsız suçüstü yakalandı -1

Şüphelenen ekipler, şahsı yakalayarak ifade almak üzere İncekum Jandarma Karakolu'na götürdü. Özbekistan uyruklu olduğu tespit edilen İ.K. isimli şahıs, karakolda yapılan sorguda kuyumcu dükkanını soymak istediğini itiraf etti.
Savcılığa sevk edilen İ.K., işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Cezaevi'ne gönderildi.

Kuyumcu dükkanına çatıdan girmek isteyen hırsız suçüstü yakalandı -2

"JANDARMA OLMASA DÜKKANIM SOYULMUŞTU"

Kuyumcu dükkanı sahibi Salih Altınok, dikkatleri ve çalışmalarından dolayı İncekum Jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kuyumcu dükkanına çatıdan girmek isteyen hırsız suçüstü yakalandı -3

Hırsızdan şikayetçi olduğunu belirten Altınok, "Gece 03.00’te butiğe gireceğini söylemiş. Onun kuyumcuya geldiği her halinden belliydi. Zaten karakolda itiraf etti. Jandarma ekipleri olmasaydı benim dükkanım soyulacaktı. Suç üstü yakalamışlar. Yeşilköy Jandarma Komutanlığına çok teşekkür ediyorum."

Kuyumcu dükkanına çatıdan girmek isteyen hırsız suçüstü yakalandı -4

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