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Antalya'da Hobi Festivali

Antalya Büyükşehir Belediyesince bu yıl ilki gerçekleştirilen Hobi Festivali başladı.

AA | 21.09.2019 - 23:26..
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Cam Piramit'te açılışı yapılan festivalde klasik otomobiller, motosikletler ve off-road araçlar sergileniyor.

Kral Yolu olarak bilinen alanda sergilenen klasik araçlara ve klasik motosikletlere katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

Antalya'da Hobi Festivali

KIZI İÇİN ALDIĞI 74 MODEL "VOSVOS" İLE GELDİ

Etkinliğe kırmızı renkte vosvos araçla katılan resim öğretmeni Barbaros Aksu, çocukluktan bu yana bu araçlara karşı ilgisi olduğunu, 1974 model arabayı iki yıl önce kızı için aldığını bildirdi.

Antalya'da Hobi Festivali

BİRÇOK HOBİ SAHİBİ TOPLANIYOR

İleri motor sürüş tekniklerinin anlatıldığı, akrobasi gösterilerinin yapıldığı festivalde, langırt turnuvası ve karavan hobisi anlatımı gibi etkinlikler yapılacak.

Antalya'da Hobi Festivali

Yarın sonra erecek festivalde farklı etkinlikler düzenlenecek. Off-road araçları Antalya Yaşam Parkı içindeki ağaçlık alanda gösteri yapacak.

Antalya'da Hobi Festivali

Antalya'da Hobi Festivali

Antalya'da Hobi Festivali

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