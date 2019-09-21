Antalya'da Hobi Festivali

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ABD'den İran'a: Sizi vuralım ama ses çıkarmayın

İran Silahlı Kuvvetler Komutanı Tümgeneral Abdurrahim Musevi, ABD'nin kendilerine "Biz de bir noktayı vuralım ve siz buna ses çıkarmayın. Dava bu şekilde kapansın." mesajı gönderdiğini ileri sürdü.