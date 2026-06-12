Antalya'da husumetlisini vuran şüpheli özür diledi: Para için adam öldürmem

Geçtiğimiz yıl 10 Ekim'de saat 18.00'de Kepez ilçesi Fabrikalar Mahallesi 3047 Sokak’ta İlyas Çapkan, otomobille bir süredir borç anlaşmazlığı nedeniyle aralarında husumet olan Hasan Doğan’ın evinin bulunduğu sokağa geldi.

Çapkan, yanında getirdiği pompalı tüfekle bir el ateş etti. Kasığından vurulan Doğan yere yığıldı. Yaralı Hasan Doğan, ambulansla hastaneye kaldırıldı. İlyas Çapkan yakalanıp tutuklanırken, Hasan Doğan is yoğun bakımdaki tedavisi sonrası taburcu oldu.

SANIKLAR HAKİM KARŞISINDA

Olaya ilişkin tutuklu İlyas Çapkan hakkında ‘Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs’, tutuksuz sanıklar Siraç Ç. ve Enes Ç. hakkında ise ‘Azmettirme’ suçundan dava açıldı.

Sanıklar, Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ikinci duruşmasında, bugün hakim karşısına çıktı. İlyas Çapkan, "Hasan Doğan’dan alacağımız bulunmaktaydı ve uzun süredir ödeyeceğini söylemesine rağmen ödeme yapmıyordu. Hasan amca senden çok özür diyorum. Olayların buraya gelmesini istemezdim. Selman abim, müşteki yüzünden vuruldu ve sakat kaldı. Kendilerinden bu nedenle alacaklıyız. Ama asla 2 daire istemedik. Biz akrabayız, istemeyiz. Oğulları benim çocukluk arkadaşım. Ben kesinlikle para için adam öldürecek birisi değilim. Suçsuzum" dedi.

'BU SİZE DERS OLSUN'

Babası Hasan Doğan'ın vurulduğuna şahit olduğunu kaydeden tanık Berfin Doğan, "Olayı hatırlayınca kötü oluyorum. Olay günü kız kardeşim ve annemle teyzemlere gidiyorduk. Babam da bizi almaya geldi. Sanıklardan İlyas Çapkan beyaz bir arabayla geldi, arabasının plakasını çıkardı. Babam arabasına binmek üzereyken şahıs, babamın bacaklarını hedef alıp sıktı. Bir genç kızın hayatında unutamayacağı bir travma bıraktı. Babamla aralarında herhangi bir ticareti olup olmadığını bilmiyorum. Silahı ateşlerken 'Bu size ders olsun' dedi" diye konuştu.

'BÜYÜKLER BİZDEN KAN PARASI TALEP ETTİ'

Babasının nasıl vurulduğunu görmediğini belirten tanık Azat Doğan ise "Sanıklar uzaktan köylümüz olur. Bizim prefabriğimiz var. Sanıklar daha önce onun tadilatlarını yaptı. O günlük ücretle 100 bin TL gibi bir rakamdı. Daha sonra abim ve Selman Ç., bir olayda yaralandı. Biz ailecek onlara destek olduk. Elimizden geleni yaptık. Ailenin büyükleri bizden kan parası talep etti. Biz de ödeyemeyeceğimizi söyledik. Olay günü de babamı kanlar içinde gördüm" dedi.

‘BABAMA İLK MÜDAHALEYİ BEN YAPTIM’

Olay yerinde babasına ilk yardımı yaptığını kaydeden Mesude Doğan da "Olaya şahit olmadım. Markette olduğum için döndüğümde babamı kanlar içinde gördüm. Silah sesini duyar duymaz koştum. Babamın dili arkaya gitmişti. Sağlık okuduğum için ilk müdahalesini yaptım" diye konuştu.

Mahkeme heyeti, sanık İlyas Çapkan'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.



