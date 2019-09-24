Erdoğan: Ben merak ediyorum bu İsrail neresi

1 Emniyet kemerini arkadan takan sürücü kazada yaralandı İzmit'te, ciple otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

2 Tarihi eser için kazı yapan kişi yıllar sonra yakalandı Antalya'da tarihi eser için, dedesine ait bahçeyi yıllardır kazan kişi gözaltına alındı.

3 Antalya'da kaçak kazı yapan 32 kişi yakalandı 13 olayda kaçak kazı yapan 32 kişi suçüstü yakalandı ve şüphelilerin aletlerine el konuldu.

4 Kanser tedavisi gören Buğlem'in ailesi maddi zorluk yaşıyor Gaziantep'te yaşama şansı yüzde 15 olarak belirlenen Buğlem için yoğun çaba harcayan ailesi, "Maddi imkansızlıklar bizi kahrediyor" dedi.

5 İmamoğlu, Başakşehir’i ziyaret etti Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile bir araya gelen İBB Başkanı İmamoğlu, ziyareti yönetime ve sporculara başarı dilemek için yaptığını söyledi.

6 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın BM konuşması Konuşmasında İsrail'in Filistin topraklarını işgal etmesine değinen Erdoğan, "İsrail insanlığın tüm değerlerini ayaklar altına alıyor." dedi.