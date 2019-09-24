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Antalya'da kaçak kazı yapan 32 kişi yakalandı

13 olayda kaçak kazı yapan 32 kişi suçüstü yakalandı ve şüphelilerin aletlerine el konuldu.

AA | 24.09.2019 - 20:02..
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Antalya'da düzenlenen operasyonlarda, kaçak kazı yapan 32 kişi suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri, Akseki, Manavgat, Alanya, Korkuteli, Kepez, Finike, Konyaaltı ilçelerinde kaçak kazı yapanlara yönelik çalışma başlattı.

DEDEKTÖR BULUNDU

Bu kapsamda 13 olayda kaçak kazı yapan 32 kişi suçüstü yakalandı. Şüphelilerin kaçak kazıda kullandıkları dedektör, jeneratör ve diğer malzemelere el konuldu.

Şüpheliler hakkında "2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Antalya'da kaçak kazı yapan 32 kişi yakalandı

Antalya'da kaçak kazı yapan 32 kişi yakalandı

Antalya'da kaçak kazı yapan 32 kişi yakalandı

Antalya'da kaçak kazı yapan 32 kişi yakalandı

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