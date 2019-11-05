Antalya'da kapkaç anı kamerada

Antalya'da yaşanan olayda Deniz Tuzlalı (32) adlı vatandaş, Kepez ilçesi Yeşilırmak Caddesi'ndeki bir banka şubesine içinde 120 bin lira bulunan poşetle geldiği sırada kapkaççının hedefi oldu.

Kapkaç zanlısı para dolu poşet yırtılınca kaçtı VİDEO

DİRENİNCE ARBEDE ÇIKTI

Tuzlalı, elindeki para dolu poşetle bankaya girmek üzereyken, kimliği belirsiz bir kişi tarafından kapkaç yöntemiyle parası çalınmak istendi. Tuzlalı'nın poşeti bırakmaması üzerine, yırtılan poşetteki paralar yere düştü. Paniğe kapılan şüpheli, parayı alamadan olay yerinden kaçtı.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Paraları toplayarak banka şubesine giren Tuzlalı, polisten yardım istedi. Polis ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden eşkalini belirlediği şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşananlar bankanın güvenlik kamerasınca görüntülendi. Baba İbrahim Tuzlalı, gazetecilere, özel güvenlik görevlisi oğlunun ev almak için 10 yıldır parayı biriktirdiğini söyledi.