Antalya'da kar ve deniz keyfi bir arada

Antalya'nın "Pırlanta gerdanlığı" olarak anılan dünyaca ünlü ve uluslararası ödüllü Konyaaltı Sahili'nde; denize girip yüzen, güneşlenen yerli yabancı turistler, aynı gün içerisinde kente yaklaşık bir saat mesafede 2 bin 365 metre yükseklikteki Tahtalı Dağı'nda kar keyfi yaşayabiliyor.

SAHİLDE BİSİKLET VE YÜRÜYÜŞ KEYFİ, TAHTALI DAĞI'NDA KAR

Sahilde bisiklet süren, yürüyüş yapan, Kemer ilçesindeki Tahtalı Dağı'nda ise kar görme imkanına sahip olan misafirler, kentin kendilerine sunduğu doğal ve coğrafi güzellikleri en iyi şekilde değerlendiriyor.

TELEFERİKLE 10 DAKİKA MESAFEDE

Teleferikle yaklaşık 10 dakikada çıkılan Tahtalı, zirvesi karla kaplı dağlar ve bulutlarla ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor. Bir taraftan denizi de görme imkanı bulan ziyaretçiler, bol bol hatıra fotoğrafı çektiriyor.

"ANTALYA TAM ANLAMIYLA BİR CENNET"

Antalya'da 9 yıldır yaşayan İbrahim Adalı, yaz kış denize girdiğini söyledi.

Kışın deniz sıcaklığının ortalama 21 derece olduğunu ifade eden Adalı, "Antalya tam anlamıyla bir cennet. Konyaaltı'nda denize giriyorsunuz, Saklıkent'e, Tahtalı Dağı'na gidiyorsunuz, kar görüyorsunuz. Aynı gün içinde hem yüzüyoruz hem de kayıyoruz." diye konuştu.

Mümkün oldukça günde bir saat yüzdüğünü belirten Adalı, amatör olarak da kayak yaptığını kaydetti.

AYNI GÜN HEM DENİZ HEM KAYAK KEYFİ

Antalya'nın kendilerine sunduğu her imkandan yararlandıklarını anlatan Adalı, "Kentte imkanlar çok elverişli. Kent merkezinde bu kadar temiz denize sahip bir şehir yoktur. Yine aynı gün içinde denize girilebilen ve kayak yapılabilen bir kent de yoktur. Antalya'da yaşamak büyük bir şans." değerlendirmesinde bulundu.

Ailesiyle Tahtalı Dağı'na çıkan Ümit Özçelik de 3 yaşındaki çocuklarına karla kaplı dağı göstermek istediklerini söyledi. Özçelik, "Arkadaşlarla deniz kıyısında oturuyorduk, çay içiyorduk. Bir de kar görelim istedik, arabalara atlayıp, Tahtalı Dağı'na çıktık. Antalya'da aynı gün içinde ister denize girin, ister kar keyfini yaşayın." diye konuştu.

AYNI GÜN İÇİNDE FARKLI MEVSİMLER

Öğretmen Zuhal Özçelik de Tahtalı Dağı'nda soğuktan üşüdüklerini, sahil kenarında ise güneşin keyfini çıkardıklarını belirtti. İnsanların kolay kolay aynı gün içinde farklı mevsimleri yaşayamadıklarını ifade eden Özçelik, "Burada donuyoruz, birazdan aşağıya ineceğiz güneşli bir hava ile buluşacağız." dedi.

DENİZ SUYU 20 DERECE, TAHTALI DAĞI -3 DERECE

Olimpos Teleferik Reklam, Medya ve Halkla İlişkiler Müdürü Fatih Koyuncu da aralık ayında deniz suyu sıcaklığının ortalama 20 derece, Tahtalı'da ise - 3 derece olduğunu ve yaklaşık bir metre kar bulunduğunu ifade etti.

Tesislerinin 2007 yılından bu yana açık olduğunu söyleyen Koyuncu, "İlk yıl 5 bin misafirimiz vardı, her geçen yıl sayımız arttı. Geçen yıl 235 bin kişi ziyaret etti, bu yılki sayımız ise şu anda 280 bin, 300 bini aşacağımızı düşünüyoruz. Ağırlıklı olarak Ruslar tesisimize geliyor, İngiltere, Hindistan, Kore ve Araplardan da yoğun ilgi var." şeklinde konuştu.